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В Москве направят почти 3 трлн рублей на строительство транспортной инфраструктуры

В этом году в столице приступят к строительству 26 станций метро

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Почти 3 трлн рублей направят до 2023 года из бюджета Москвы на строительство транспортной инфраструктуры и других объектов при реализации адресной инвестиционной программы столицы, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на заседании штаба с мэром Москвы Сергеем Собяниным недавно была рассмотрена адресная инвестиционная программа (АИП) на ближайшие три года.

"Мы подробно прошлись по всем направлениям. Всего будет выделено из бюджета почти 3 трлн рублей в период с 2020 по 2023 годы. Это строительство транспортной инфраструктуры, метрополитена, строительство дорог, строительство системы железнодорожного транспорта, которое связано с наземным транспортом. Это мы делаем вместе с коллегами из РЖД. Также огромные инвестиции [поступят] в сферу здравоохранения", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что перед столичными властями стоит задача "не только удерживать темп [строительства], но и его наращивать". "Поэтому штурм всех высот, которые мы себе наметили, будет продолжаться и усиливаться. Мы сейчас бросим в работу все наши ударные силы", - сказал он.

По словам Бочкарева, сегодня в городе ведется строительство 42 станций метрополитена и 18 тоннелепроходческих щитов. В работах задействованы почти 30 тыс. строителей. При этом планируется проложить более 40 км тоннелей метро и побить, таким образом, рекорд прошлого года в 39 км. Бочкарев также отметил, что основной задачей на 2020 год является запуск второго участка Некрасовской линии. На ее строящемся участке расположены четыре станции: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". В составе ветки будут работать и две станции Большой кольцевой линии (БКЛ) - "Лефортово" и "Авиамоторная".

По планам в этом году в Москве приступят к строительству еще 26 станций метро. Кроме того, по информации столичного комплекса экономической политики, в течение 2020-2022 годов за счет АИП планируется построить и ввести в эксплуатацию около 800 городских объектов, в том числе 82 здания школ и детских садов, 60 объектов здравоохранения, 45 спортивных объектов, 19 объектов культуры, 18 пожарных станций и депо, 70 км линий метро, 350 км городских дорог и 162 объекта транспортной инфраструктуры, 1 млн кв. м жилья и других важных объектов.

В новость внесены изменения (12:59 мск) - добавлены подробности.

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