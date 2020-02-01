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План интеграции "Мосметростроя" в работу Стройкомплекса создадут после аудита компании

Финансовые результаты аудита будут готовы в феврале

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. План интеграции "Мосметростроя" в работу столичного Стройкомплекса разработают после аудита компании, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Компания "Мосметрострой"- мощная, сильная, обладает самыми высокими компетенциями с точки зрения инженерного персонала по производству сложных работ. Есть определенные вопросы, связанные с функционированием денежных потоков, выполнением задач, но в целом ситуация находится под контролем", - сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент проходит аудит, финансовые результаты будут готовы в феврале. Сразу после этого специалисты проведут анализ полученных данных и составят план интеграции "Мосметростроя" в Стройкомплекс Москвы.

В конце 2019 года департамент городского имущества столицы стал собственником 51% акций АО "Мосметрострой". Решение о передаче акций в управление Департамента строительства Москвы было принято постановлением столичного правительства.

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