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В Москве состоялась литургия в годовщину интронизации патриарха Кирилла

Во время богослужения патриарх отметил, что молится, в первую очередь, о сохранении единства православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Литургия в 11-ю годовщину интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась в храме Христа Спасителя в Москве в субботу. В ней приняли участие представители государственной власти и священноначалия Русской православной церкви (РПЦ). Прямую трансляцию богослужения вел телеканал "Союз".

"Моя молитва в эту 11-ю годовщину патриаршего служения в первую очередь о церкви нашей, чтобы Господь сохранял ее в единстве: епископат, духовенство и народ. В единомыслии, чтобы народ наш укреплялся в вере православной, становился способным энергично противостоять тем явлениям века сего, которые несут угрозу для целостности человеческой личности, для сохранения нравственного и духовного начала в человеке. Мы верим, что господь по молитвам всех вас, мои дорогие, по молитвам всей церкви... поможет и нам достойно продолжать наше жизненное странствие, наше паломничество к той самой цели, которая относится уже не к жизни земной, но к жизни будущего века", - сказал патриарх.

Он призвал иерархов и духовенство не забывать о том, что церковь еще стоит, "как это ни покажется странным, в начале того пути, который должно пройти нынешнее поколение православных людей".

Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля того же года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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