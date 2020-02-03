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Температура до плюс 3 градусов и небольшие осадки ожидаются в Москве 3 февраля

В ночь на 4 февраля температура может опуститься до минус 4 градусов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с плюсовой температурой ожидает москвичей в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице синоптики прогнозируют небольшие осадки, температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 4 градусов, возможен небольшой снег и местами гололедица.

Ожидается ветер юго-западного и западного направлений скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 725 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до плюс 3 градусов, ночью в области может похолодать до минус 6 градусов.

В связи с гололедицей и возможным усилением ветра до 15 м/с синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе с вечера воскресенья до среды.

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