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Забайкальский манул вернется в Московский зоопарк

Специально к приезду дикого кота готовят вольер

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Горожане и гости столицы в апреле текущего года смогут вновь увидеть Забайкальского манула в Московском зоопарке. Специально к приезду дикого кота готовят вольер. Об этом в понедельник сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Поскольку манул - зверь скрытный, любит отдыхать в укромных местах, в вольере обустроят деревянные домики и полки.

"Мы рады, что гости столичного зоосада вновь смогут наблюдать за манулом и изучать повадки этого удивительного зверя. Палласов кот, который жил на территории нашего зоопарка долгие годы, к сожалению, умер от прогрессировавшей неизлечимой болезни в начале января. Он был символом нашего зоопарка и всеобщим любимцем. Зоологам и ветеринарам удалось максимально продлить жизнь этому чудесному коту", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

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НА ЭКСПОЗИЦИЮ НАШЕГО ЗООПАРКА ВЕРНЕТСЯ МАНУЛ Полюбоваться на Палласова кота - одного из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих - можно будет уже в апреле. Сейчас полным ходом идет реконструкция вольера для манула, а сам он проходит карантин в филиале зоопарка под Волоколамском. Забайкальский манул был официальным символом нашего зоопарка с конца 80-х годов. Впервые этот вид появился в коллекции еще в 1949 году. А уже в 1975 году нашим специалистам одним из первых в мире удалось добиться регулярного размножения дикого кота. С тех пор в общей сложности было получено более 145 котят, потомки которых сегодня живут в зоопарках Америки, Европы и Азии. Забайкальский манул занесен в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. Сегодня, по данным специалистов, естественная популяция не превышает 15000 особей. В природе встретить манула - большая редкость, поскольку этот зверь очень скрытный и осторожный. Даже специалистам, ведущим изучение манула и мониторинг его численности в природе, далеко не всегда удается увидеть кота. ✨ Сейчас ведутся серьезные подготовительные работы к приезду манула. Его вольер на старой территории, где с 2013 года содержались представители этого вида, будет полностью обновлен. Последние полгода в нем живет черношейный журавль, однако в ближайшие дни птицу переселят в более подходящий для нее вольер, расположенный у «Дома птиц». В вольере манула проведут полную замену грунта, также в нем появятся новые укрытия для кота, специальные деревянные домики и полочки, на которых он сможет отдыхать. Помимо этого в преддверии весны планируется высадить кустарники, которые также станут естественными укрытиями для животного. В дополнении к этому в вольере манула появятся особые деревянные конструкции, предназначенные для обогащения среды обитания: деревянные лестницы, полочки, на которых он сможет отдыхать. Надеемся, что удастся завершить все подготовительные и ремонтные работы в кратчайший срок, чтобы уже весной дикий кот встречал гостей в своем обновленном вольере

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

Это животное занесено в Международную Красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения". Манул - символ и талисман столичного зоосада уже более 30 лет.

"К приезду палласова кота начали реконструировать вольер на старой территории, именно в нем всегда содержались манулы. Здесь заменят грунт и обустроят укрытия: деревянные домики и полочки, где животное сможет отдыхать. Кроме того, в вольере высадят кустарники - они тоже будут служить манулу укрытием. А по деревянным лестницам и бревнам кот сможет бегать", - говорится в сообщении.

Первые манулы появились в коллекции зоопарка Москвы в 1949 году, а с 1975 года столичному зоосаду - одному из первых в мире - удалось добиться регулярного появления потомства у этих редких зверей. С тех пор родилось почти 150 котят.

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