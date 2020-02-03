Забайкальский манул вернется в Московский зоопарк

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Горожане и гости столицы в апреле текущего года смогут вновь увидеть Забайкальского манула в Московском зоопарке. Специально к приезду дикого кота готовят вольер. Об этом в понедельник сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Поскольку манул - зверь скрытный, любит отдыхать в укромных местах, в вольере обустроят деревянные домики и полки.

"Мы рады, что гости столичного зоосада вновь смогут наблюдать за манулом и изучать повадки этого удивительного зверя. Палласов кот, который жил на территории нашего зоопарка долгие годы, к сожалению, умер от прогрессировавшей неизлечимой болезни в начале января. Он был символом нашего зоопарка и всеобщим любимцем. Зоологам и ветеринарам удалось максимально продлить жизнь этому чудесному коту", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.