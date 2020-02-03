ЦОДД рекомендовал водителям в Москве быть внимательнее из-за дождя и гололедицы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовано быть более внимательными на дорогах и не превышать скорость из-за дождя и гололедицы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

По прогнозу синоптиков, весь день в Москве будет идти дождь со снегом. К вечеру температура опустится ниже нуля. На дорогах прогнозируется сильная гололедица. Неблагоприятные погодные условия могут привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации и увеличению числа мелких аварий в городе.

"ЦОДД напоминает водителям, что при плохих погодных условиях необходимо быть предельно внимательными за рулем, держать дистанцию, избегать резких торможений и перестроений", - говорится в сообщении.

Водителей также просят пользоваться городским транспортом в вечерний час пик, так как возможно осложнение дорожной ситуации.