Аквапарк с бассейном на крыше построят в центре Москвы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Трехэтажное здание аквапарка планируют построить в Москве, на его зеленой крыше будет устроен дополнительный бассейн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

"Аквапарк площадью порядка 6 тыс. кв. м по проекту бюро "Меганом" появится на 2-й Звенигородской улице в Москве. Трехэтажное здание аквапарка будет иметь панорамное остекление и крытую галерею по периметру, украшенную тонкими колоннами. Здесь будет много солнечного света, и само строение визуальное очень "легкое" и изящное. Также в планах архитекторов - озеленить кровлю и даже сделать на крыше небольшой бассейн с прогулочной зоной", - приводят в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

В подземной части комплекса будут обустроены технические помещения, раздевалки и душевые, а также комнаты для сотрудников и тренажерный зал. Нижние и верхние уровни решено объединить с помощью парадной лестницы. На первом этаже предусмотрен еще один универсальный спортзал, кабинет врача, а также бассейн, поделенный на взрослую и детскую зоны. На втором будет располагаться спа-зона.

По словам Кузнецова, большой бассейн будет иметь габариты 25 на 10,7 м и четыре плавательные дорожки. Доступ в него будет осуществляться через блок раздевалок и душевых. В детском бассейне смогут научиться плавать дети в возрасте 7-10 лет, его размеры составят 9,7 на 3,05 м. И спортзалы, и бассейны будут доступны для инвалидов. Аквапарк построят в составе культурно-досугового центра Lucky+, расположенного по адресу: 2-я Звенигородская улица, вл.12.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Москомархитектуры, заказчиком является Научно-производственная фирма (НПФ) "Спектр ЛК". Сумма инвестиций не уточняется.