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Власти Москвы выставили на аукцион участки в составе ТПУ под коммерческую застройку

Минимальная совокупная стоимость лотов составляет порядка 790 млн рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на аукцион восемь участков в составе ТПУ под коммерческую застройку в разных районах города, сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Победителям открытых конкурсов будут переданы в аренду земельные участки в составе восьми ТПУ: "Тимирязевская", "Тимирязевская-1", "Рязанская Терминал 1", "Кленовый бульвар", "Улица Дмитриевского 4", "Боровское шоссе 3", "Юго-Восточная", "Лианозово 2". Застройка ТПУ - масштабные инвестиционные проекты, которые реализует Москва для развития транспортной и социальной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что минимальная совокупная стоимость восьми выставленных на торги лотов составляет порядка 790 млн рублей, итоги открытых аукционов будут подведены в начале марта текущего года.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, которого также цитирует пресс-служба, победители открытых конкурсов смогут вести коммерческую застройку на территории обозначенных ТПУ: построить многофункциональные, торговые, спортивные центры. "Перед инвесторами стоит важная социальная задача: создать полноценное общественное пространство, где пассажиры и жители близлежащих районов смогут совершать покупки, приезжать в офисы и получать все необходимые сервисы. Кроме того, большая работа была проделана в рамках публичных слушаний. В ходе опросов жители близлежащих домов поделились своим мнением, каких объектов инфраструктуры не хватает в районе", - отметил Щербаков.

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