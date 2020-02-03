Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра и гололеда

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ГИБДД Москвы распространило в понедельник сообщение о сильном ветре и гололеде в столице.

"По информации Гидрометцентра России, в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Предупреждение действует с 2 февраля до вечера 4 февраля. Стоит отметить, что сейчас в городе преобладает плюсовая температура, но в ближайшее время подморозит", - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не делать резких маневров.

Ранее в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) сообщали, что из-за дождя со снегом и минусовой температуры воздуха водителей также попросили пользоваться городским транспортом в вечерний час пик, так как возможно осложнение дорожной ситуации.

Желтым называют уровень опасности, который обозначает потенциальную опасность погодных явлений, которые могут привести к экономическому ущербу и человеческим жертвам. Далее по шкале опасности следуют оранжевый и красный уровни.