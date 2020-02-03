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ЦОДД: время ликвидации последствий ДТП в Москве сократилось в 2,5 раза за два года

Среднее время ликвидации последствий аварии составляет 2 часа 35 минут

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Среднее время ликвидации последствий ДТП в столице составляет 2 часа 35 минут, что в 2,5 раза меньше показателей 2017 года. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник в Twitter.

"По итогам 2019 года среднее время ликвидации последствий ДТП - 2 часа 35 минут. Это на 1 час (на 26%) быстрее, чем годом ранее, и в 2,5 раза быстрее, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин утвердил регламент взаимодействия городских служб и полиции при ликвидации последствий ДТП с пострадавшими. В 2018 году правительство Москвы для нужд следственно-оперативных групп ГУ МВД России по Москве закупило 16 мобильных криминалистических лабораторий.

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