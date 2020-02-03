Первый забег в Москве в 2020 году состоится 16 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Беговой сезон в Москве начнется 16 февраля, первый забег состоится в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В этом году впервые беговой сезон в Москве начнется уже зимой с забегов в помещении. Так, 16 февраля участники старта "Скорость" попробуют свои силы на коротких и средних дистанциях (от 60 до 3 тыс. м) в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ", - говорится в сообщении.

Следующий массовый забег на 5 км пройдет 5 апреля вокруг спортивного комплекса "Лужники". Желающие также смогут принять участие в благотворительном забеге с собаками "Быстрый пес". Его дистанция составит 2 км.

Кроме того, 19 апреля и 4 октября пройдут забеги "Лисья гора" - классический кросс с кольцевой трассой в Битцевском лесу. Для бегунов подготовили дистанции от 2 до 8 км (в зависимости от возрастной категории).

"31 мая тысячи бегунов примут участие в самом массовом забеге страны на 21,1 км - Московском полумарафоне. Его маршрут проходит по центральным улицам и набережным вблизи главных достопримечательностей города. В этом году мероприятие вновь состоится в рамках всероссийского проекта "Забег.РФ". 14 июня запланирован Красочный забег - самый яркий старт сезона. Горожан ждут четыре разноцветные зоны, более пяти тонн разноцветной краски и конкурс на самый креативный костюм", - отмечается в сообщении.

Для маленьких спортсменов подготовили забеги на 400 и 800 м. Так, 30 мая пройдет детский забег в рамках Московского полумарафона, 15 августа - забег в рамках полумарафона "Лужники", а 19 сентября - забег в рамках Московского марафона. Ожидается, что в забегах в 2020 году примут участие более 120 тыс. спортсменов со всего мира.