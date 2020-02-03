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Сотрудники МЧС спасли тонувшую в Москве-реке собаку

За помощью к спасателям обратилась хозяйка собаки, животное упало в воду в районе Новоспасского переулка

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Спасатели достали из Москвы-реки тонувшую собаку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В 19:15 сегодня в службу "112" поступил звонок от жительницы ЦАО, что ее собака находится в воде в районе Новоспасского переулка и выбраться не может", - сообщили в департаменте.

На место незамедлительно выехала дежурная смена. "Они специальным приспособлением вытащили собаку из воды и передали хозяевам", - добавили в пресс-службе.

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Россия
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