Сотрудники МЧС спасли тонувшую в Москве-реке собаку

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Спасатели достали из Москвы-реки тонувшую собаку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В 19:15 сегодня в службу "112" поступил звонок от жительницы ЦАО, что ее собака находится в воде в районе Новоспасского переулка и выбраться не может", - сообщили в департаменте.

На место незамедлительно выехала дежурная смена. "Они специальным приспособлением вытащили собаку из воды и передали хозяевам", - добавили в пресс-службе.