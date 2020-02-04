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Мастерская Рыжакова даст два спектакля на сцене Нового пространства Театра наций

Показы состоятся 4 и 5 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков, а также артисты его мастерской, в которую входят независимый театр "Июльансамбль" и студенты четвертого курса Школы-студии МХАТ, выступят в Новом пространстве Театра наций с поэтическим спектаклем "немой выбор" и музыкальным спектаклем "Не входить". Показы пройдут 4 и 5 февраля.

"Современная поэзия позволяет мне смотреть на мир глазами молодых коллег. Он, конечно, визуально другой - более жесткий, динамичный, прямолинейный. Но никуда не делись вечные темы: любовь, человеческие отношения, желание найти свое место в жизни. Поэтому, представляя новое театральное поколение мастерской, я сам приму участие именно в поэтическом спектакле "немой выбор" и прочитаю несколько произведений современных молодых авторов", - передает слова Рыжакова пресс-служба Театра наций.

Как пояснили в пресс-службе, в основу постановки "немой выбор" легли почти четыре десятка стихотворений современных авторов - артисты рассуждают на тему выбора и его отсутствия. Они выбирали материал самостоятельно. Так, в спектакль вошли произведения Линор Горалик, Владимира Сорокина, Дмитрия Данилова, Александра Дельфинова, Егора Сергеева, Александра Анашевич, Германа Лукомникова, Ивана Пиженина, Нины Искренко, Наташи Горященко, Всеволода Емелина. Режиссеры постановки - Александра Николаева и Сергей Сотников.

Второй спектакль - "Не входить" - создан в жанре театрального квартирника. Среди авторов, чьи произведения прозвучат со сцены, - Владимир Высоцкий, Том Уэйтс, "АукцЫон", Эдит Пиаф, а также представители западного рока Kaleo, украинского андеграунда Даха Браха. По замыслу создателей, это концерт-манифест, который обращается к молодому поколению. Режиссером выступила Татьяна Бурель.

Артисты театра "Июльансамбль" - выпускники Школы-студии МХАТ 2016 года. Сегодня "Июльансамбль" и студенты нынешнего четвертого курса Школы-студии развиваются параллельно: ставят спектакли в Центре имени Вс. Мейерхольда и в театре "Практика", проводят региональные и международные лаборатории и гастролируют по всему миру.

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