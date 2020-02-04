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Облачная погода, небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве во вторник

Ночью температура может опуститься до минус 7 градусов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 7 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 4 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 730 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.

Теги
Россия
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