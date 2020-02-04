Фасадам Дворца культуры ЗИЛа в Москве вернут исторический облик

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты вернут исторический облик фасадам Дворца культуры завода имени И. А. Лихачева (ЗИЛ). Соответствующий проект уже согласован департаментом культурного наследия Москвы, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"Дворец культуры ЗИЛа - интересный образец архитектуры конструктивизма, удачно вписанный в современную жизнь города. Можно даже сказать, что сохранилась его историческая функция, и сегодня он также представляет собой актуальное культурное пространство. Проект реставрации, согласованный нашим ведомством, предполагает максимально возможное сохранение и восстановление первоначальной объемно-пространственной композиции памятника, а также материалов отделки и характера оформления", - приводятся на сайте слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

По его словам, в настоящее время имеются дефекты на стенах, наружных колоннах, лестницах, террасах, балконах, куполе обсерватории здания. Во время реставрации специалисты устранят трещины, сколы, отслоения штукатурного слоя, коррозию, решат проблему разрушения защитного слоя, нарушения гидроизоляции, расхождения каменных ступеней.

Также будут приведены в порядок наружные гранитные лестницы и цоколь, купол обсерватории, металлическое ограждение смотровой площадки, винтовую и противопожарные лестницы, кровлю здания, металлические сливы, отреставрируют кирпичную кладку стен. Будут также отреставрированы и воссозданы окна, двери и витражные проемы, в том числе алюминиевые витражи.

Дворец культуры построен в 1931-1937 годах по авторскому проекту архитекторов братьев Весниных. По их задумке, отдельные помещения со своими входами должны соединяться между собой переходами. Сейчас в здании находится современный многофункциональный культурный центр, где проходят выставки, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы.