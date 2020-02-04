Дополнительные 10 информационных стоек "Живое общение" установили в московском метро

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Десять дополнительных информационных стоек "Живое общение", где пассажиры могут задать вопросы о работе подземки и действующих тарифах, установили в московском метро. Таким образом, их общее количество увеличилось до 27, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"В этом году мы решили увеличить количество информационных стоек на тех станциях, где пассажиры чаще всего обращаются к различным сотрудникам метрополитена за помощью. Теперь стойки "Живое общение" установлены на 27 станциях", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Теперь получить помощь консультантов можно на станциях "Славянский бульвар", "Молодежная", "Кузнецкий Мост", "Тургеневская", "Выставочная", "Черкизовская", "Автозаводская", "Марксистская", "Таганская" и "Комсомольская" Кольцевой линии.

На стойках можно узнать короткий маршрут по городу, выбрать удобную пересадку на другие виды транспорта. Кроме того, специалисты помогают подобрать тариф на проезд и объясняют, как пройти к городским достопримечательностям.