Рекордное число земельных участков реализовано на городских торгах в Москве в 2019 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 100 земельных участка реализовано на городских торгах в Москве в 2019 году, что в три раза больше, чем в 2018 году. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В Москве в 2019 году на городских торгах по аренде реализовано 104 земельных участка общей площадью 26,3 га на сумму 511,9 млн рублей. Результаты торгов не только в три раза превысили количественные показатели 2018 года, но и стали абсолютным рекордом по аукционам на право заключения договоров аренды с начала проведения торгов в 2011 году", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Участки, переданные инвесторам в 2019 году, расположены преимущественно в Троицком, Новомосковском и Восточном округах. Большинство из них предназначены для индивидуального жилищного строительства, остальные - для строительства гаражей, физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых комплексов, промышленных, торгово-бытовых объектов.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, из общего числа земельных участков, арендованных инвесторами в 2019 году, 15 участков общей площадью 10,8 га были представлены по стартовой цене - 1,5% от кадастровой стоимости. Они предназначались для строительства ФОК и промышленных комплексов.

"По итогам торгов совокупный размер годовой аренды составил 87,3 млн рублей. Вопрос по снижению ставки арендной платы для этой категории земель был проработан департаментом в прошлом году. Принятые меры оказались эффективными: 100% этих участков были арендованы инвесторами", - отметил он.

Вместе с ростом количества реализованных объектов увеличивается и число участников городских аукционов по аренде земельных участков. В прошлом году их количество достигло 384, в то время как в 2018 году было всего 58. Также прибавилось претендентов на торгах по индивидуальному жилищному строительству, возросло число инвесторов. "На протяжении всего прошлого года Москва проводила масштабную работу по информированию населения о выставленных на аукционы лотах, о самой процедуре городских торгов. Все это вкупе с большим количеством предложений привело к росту количества участников", - уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.