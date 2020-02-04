Температуру в системе отопления домов Москвы повысят из-за заморозков

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Коммунальщики повысят температуру в системах отопления столичных домов в связи с заморозками в Москве. Об этом сообщается во вторник на официальной странице МОЭК в соцсети Facebook.

"МОЭК в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о похолодании в ближайшие несколько суток до минус 13 градусов в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя в магистральной сети. Ее параметры корректируются в зависимости от температуры наружного воздуха. Так, при минус 1 градусе его плановое значение составляет 87-89 градусов в магистральной теплосети (не в радиаторах отопления в помещениях), при минус 5 градусах - 98-100 градусов, при минус 13 - составляет 119-121 градус", - говорится в публикации.

Уточняется, что регулирование отпуска тепла в системе теплоснабжения обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема циркулирующего теплоносителя. При относительно теплой температуре на улице около ноля его объем составляет 270-280 тыс. куб. м в час, при похолодании - увеличивается до 310-330 куб. м в час.

"Корректировка объема подачи тепла в жилые дома производится в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков, расположенных в тепловых пунктах. Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании, единую городскую диспетчерскую службу по телефону 8 (495) 539-53-53 или в контакт-центр "МОЭК" по телефону 8 (495) 539-59-59 - специалисты проверят системы теплоснабжения конкретных домов", - сообщает МОЭК.

Также в публикации отмечается, что в период отопительного сезона, в том числе при наступлении холодов, жителям города особенно необходимо соблюдать осторожность: не приближаться к местам парения при обнаружении их на улице, не наступать в горячую воду, вытекающую на поверхность земли или дорожно-уличную сеть, предупреждать окружающих о возможной опасности и принимать все возможные меры, чтобы не допустить к месту происшествия детей, незамедлительно сообщать о происшествии по горячей линии ПАО "МОЭК", оставить обращение на клиентском сайте МОЭК или обратиться в службу "112".