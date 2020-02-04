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Услуга внесения изменений в реестр лицензий стала доступна онлайн в Москве

Получить ее можно на официальном сайте мэра и правительства города

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Новая услуга комплекса городского хозяйства стала доступна онлайн для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК Москвы. Теперь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на управление многоквартирными домами, не надо посещать Мосжилинспекцию для подачи заявления в бумажном виде на внесение изменений в реестр лицензий, об этом во вторник сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

По словам начальника Мосжилинспекции Олега Кичикова, новый формат будет удобен управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК. Им больше не нужно посещать Мосжилинспекцию для подачи заявления. Достаточно зайти на официальный сайт мэра и правительства Москвы mos.ru в раздел "Бизнес" и подраздел "Лицензирование" в каталоге услуг и загрузить необходимые документы.

"Механизм внесения изменений в реестр лицензий обеспечивает передачу функций по управлению многоквартирными домами между управляющими организациями", - уточнил Олег Кичиков. Внесение изменений в реестр лицензий, например, требуется при заключении нового договора управления на основании договорных отношений с застройщиком, решения общего собрания собственников, распорядительного документа управы района о временном управлении, решения исполнительного органа объединения собственников жилья или по результатам открытого конкурса.

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