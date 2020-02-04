{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве проверяют храм Христа Спасителя после сообщения о "минировании"

Ранее сообщалось о "минировании" нескольких районных судов, больниц и торговых центров

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Храм Христа Спасителя в Москве проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах во вторник.

"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в храме Христа Спасителя. Оперативные службы проверяют информацию", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве сообщения о "минировании" поступили в шесть районных судов, две больницы, торгово-развлекательный центр, в Подмосковье - в ряд магазинов сети "Леруа Мерлен".

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве проверяют информацию о "минировании" метрополитена и вокзалов
По сообщениям источника в экстренных службах, объекты работают в штатном режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС