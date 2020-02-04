В Москве проверяют храм Христа Спасителя после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Храм Христа Спасителя в Москве проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах во вторник.

"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в храме Христа Спасителя. Оперативные службы проверяют информацию", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве сообщения о "минировании" поступили в шесть районных судов, две больницы, торгово-развлекательный центр, в Подмосковье - в ряд магазинов сети "Леруа Мерлен".

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".