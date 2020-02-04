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Три московских аэропорта проверяют после сообщений о "минировании"

Эвакуация не проводится

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково проверяют после поступления анонимных сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверяются сообщения о "минировании" столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево. Эвакуация не проводится", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также сообщения об угрозе взрыва поступили в магазины "Пятерочка" на территории Московской области.

Кроме того, после сообщений о "минировании" в Москве проверяются несколько районных судов, две больницы, метрополитен, ряд торговых центров, вокзалы, храм Христа Спасителя. В четырех городах Подмосковья проводится проверка в магазинах "Леруа Мерлен".

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
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