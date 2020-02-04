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Правительство Москвы примет участие в World Urban Forum 2020

Мероприятие пройдет с 8 по 13 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Москвы примет участие в World Urban Forum в Абу-Даби. Об этом сообщает во вторник пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

"С 8 по 13 февраля 2020 года в столице ОАЭ Абу-Даби состоится крупнейшее международное мероприятие по городскому развитию под эгидой ООН - World Urban Forum. Тема конгресса в этом году - "Города возможностей: соединяя культуру и инновации". На выставочной экспозиции World Urban Forum правительство Москвы организует стенд, на котором представит обширную деловую программу и презентует масштабные проекты, реализуемые в Москве: по развитию транспортной системы, реновации жилищного фонда, реорганизации промышленных зон, развитию спортивных кластеров, парков и общественных пространств и многие другие", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, в обсуждении стратегий устойчивого развития на стенде Москвы примут участие руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, председатель совета директоров АО "Мосинжпроект" Александр Горностаев, главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов и другие официальные лица и международные эксперты.

Делегация правительства Москвы также примет участие в основной деловой программе World Urban Forum. В партнерстве с Московским урбанистическим форумом пройдет специальное мероприятие под названием "Устойчивая трансформация мегаполисов. Опыт Москвы", посвященное инструментам и проектам, которые доступны городам, нацеленным на решение задач устойчивого развития путем повышения качества жизни горожан.

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби, Кения, в 2002 году.

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