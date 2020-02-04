В Москве началась акция по раздаче библиотечных книг

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Проект "Списанные книги", позволяющий бесплатно забрать некоторые издания из столичных библиотек, открылся во вторник в Москве. Из-за большого числа желающих принять участие в акции, ее сайт работал с перебоями, сообщили ТАСС в дирекции по развитию культурных центров "Мосразвитие".

"Акция стартовала в полдень, из-за большого интереса со стороны пользователей сайт работал со сбоями. Ошибки были устранены в течение первых полутора часов, сейчас портал работает стабильно. За первые полтора часа были успешно сформированы более 3 тыс. заказов. В то же время книги, которые были выбраны в период сбоя, к сожалению, могли не попасть в корзину. Если это произошло, необходимо их снова найти и добавить", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году сайт "Списанные книги" переехал на новый сервер, что позволило увеличить его производительность. Однако в связи со сменой платформы периодически возникали непредвиденные ошибки, которых не было при тестировании портала.

По информации на сайте мэра и правительства Москвы, 210 столичных библиотек во вторник опубликовали список более чем из 120 тыс. изданий, которые они готовы отдать бесплатно, на портале "Списанные книги". Библиотеки будут раздавать ветхие, повторяющиеся экземпляры, а также не востребованные читателями книги, в основном это произведения отечественной и зарубежной художественной литературы, научно-популярные и научно-технические издания, а также периодика разных лет. Это уже шестой этап проекта "Списанные книги". За время существования акции, которая впервые была проведена в 2016 году, новых владельцев обрели более 865 тыс. изданий.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на портале "Списанные книги", выбрать нужный экземпляр и забронировать его, в день можно бронировать не более 10 экземпляров. Через некоторое время пользователь получит сообщение о готовности заказа по электронной почте, в личном кабинете портала или по СМС, после чего он должен будет приехать за книгами в библиотеку.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Мосразвитие" занимается совершенствованием работы учреждений библиотечного и культурно-досугового типов, подведомственных столичному департаменту культуры.