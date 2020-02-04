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Корпус Боткинской больницы в Москве будет переоборудован под онкологическое отделение

Предполагается, что его введут в эксплуатацию в течение полутора-двух лет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Один из корпусов Боткинской больницы в Москве будет переоборудован в амбулаторное онкологическое отделение, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Буквально недавно принято уникальное решение, что Боткинская больница будет входить в число шести "якорных" больниц для оказания специализированной онкологической помощи. И для того, чтобы на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи, мы приняли решение, что один из корпусов Боткинской больницы, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение, так называемый онкодиспансер", - сказала Ракова.

Она также выразила надежду, что в течение полутора-двух лет этот корпус будет отремонтирован и введен в эксплуатацию. Пропускная способность корпуса после ремонта увеличится в два раза.

"В год здесь могут проходить лечение 6 тыс. пациентов. В этом году мы планируем выйти еще на пять объектов, расположенных на территории Боткинской больницы, на пять корпусов для того, чтобы планово в течение полутора-двух лет привести их в порядок. Завершается в этом году ремонт еще одного корпуса, - это нефрологический. Всего ремонт будет еще в семи корпусах, в пять из них мы выйдем в этом году", - сказала Ракова. Она также отметила, что в этом году в планах построить на территории больницы корпус скорой помощи.

"На территории Боткинской больницы уже с весны этого года мы приступаем к строительству нового скоропомощного корпуса, 14 тыс. кв. м, который будет одним из самых современных, полностью оборудованный и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным, которые к нам поступают на скорой, в инсургентной ситуации", - сказала Ракова.

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