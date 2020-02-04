Мосгортранс: новогодняя подсветка автобусов повышает безопасность движения на дорогах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Внешняя новогодняя подсветка автобусов в Москве способствует повышению безопасности на дорогах столицы, являясь дополнительным источником освещения. За годы использования иллюминации не было зарегистрировано ни одного ДТП из-за "освещенности" городского транспорта, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в ряде СМИ были озвучены просьбы правозащитника, члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григория Шухмана дать оценку новогоднему оформлению автобусов Мосгортранса. Речь идет о гирляндах типа "занавес" по всей площади кузова. Правозащитник считает, что нештатные источники света могут дезориентировать участников движения.

"Что касается "новогоднего" транспорта - было оформлено 50 электробусов, которые курсировали по маршрутам в течение новогодних каникул. Оформление выполнили по всем требованиям и под контролем производителей подвижного состава. За все время и до настоящего момента нареканий по вопросам подсветки и праздничного оформления городского транспорта со стороны органов безопасности движения не поступало. Мы считаем, что дополнительная подсветка только способствует безопасности дорожного движения особенно зимой, когда световой день очень короткий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за время эксплуатации всех машин не было зарегистрировано ни одного ДТП из-за "освещенности" городского транспорта, а "украшенный гирляндами транспорт уже стал доброй традицией и визитной карточкой зимней столицы - он выходит на маршруты уже в течение пяти лет подряд".

"Мы также хотим заметить, что новогодний транспорт крайне положительно воспринимается москвичами - за период новогодних праздников в социальных сетях было оставлено более 10 тыс. постов на эту тему, среди них нет ни одного негативного", - заключил собеседник агентства.