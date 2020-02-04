Более 85 тыс. человек планируют сдать ЕГЭ в 2020 году в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 85 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году в Москве. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Среди тех, кто подал заявление, чтобы сдать ЕГЭ в 2020 году, более 64 тыс. человек - выпускники текущего года и больше 12 тыс. - выпускники прошлых лет", - приводятся в сообщении слова руководителя Регионального центра обработки информации города Москвы Андрея Постульгина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования, еще более 6,5 тыс. заявлений на участие в ЕГЭ-2020 подали учащиеся 10 классов московских школ, которые уже завершили освоение учебных предметов и готовы сдать экзамены по ним заранее. Также в экзамене примут участие около 2 тыс. студентов московских колледжей и более 200 учащихся иностранных образовательных организаций, которые хотят получить высшее образование на территории России.

Постульгин отметил, что на сегодняшний день регистрация на государственную итоговую аттестацию в 11 классах завершена, регистрация на ГИА для девятиклассников открыта до 1 марта включительно.

Уточняется, что экзамены пройдут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Точные даты будут размещены на официальном сайте центра в разделе "ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ".

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) обязательна. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, школьники должны сдать ГИА-11 по русскому языку и математике. Выпускники этого года могли выбрать для сдачи базовый или профильный уровень ЕГЭ по математике. Остальные предметы сдают по своему выбору, среди них - литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, в том числе китайский, информатика и ИКТ.