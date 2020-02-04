Люстру и надувной бассейн забыли пассажиры в московском метро в январе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пассажиры московского метро забыли в январе в поездах и на станциях более 1,2 тыс. вещей. Среди них оказался надувной бассейн, прогулочная коляска, люстра и акустическая гитара, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"С начала 2020 года пассажиры забыли в метро 1221 вещь. Среди них надувной бассейн, прогулочная коляска, люстра, картина по номерам и акустическая гитара", - сказал собеседник агентства.

Забытые вещи пассажиров поступают на один из двух складов забытых вещей: на станцию "Котельники" или "Деловой центр" Большой кольцевой линии. На "Котельники" попадают вещи, найденные на станциях по правую сторону от Серпуховско-Тимирязевской линии, а на "Деловой центр" - вещи, найденные по левую сторону от нее.

В 2019 году на склад, расположенный на станции "Котельники" поступило более 10 тыс. вещей, а ежедневно их поступает по 20-40. На склад поступают все утерянные в метро предметы, кроме документов, которые передаются в УВД на метрополитене. Чаще всего пассажиры теряют сезонные вещи - зонты, головные уборы, шапки и перчатки, иногда и сезонный транспорт - самокаты, скейты, велосипеды. Также в лидерах среди забытых вещей чемоданы, рюкзаки и сумки с личными вещами пассажиров, телефонные зарядки и наушники.

Второй склад на станции "Деловой центр" открылся 28 января 2020 года. На текущий момент он принял уже 130 забытых пассажирами вещей.

Собеседник агентства отметил, что забытые вещи в целости и сохранности ждут своих владельцев в течение полугода. Чтобы забрать потерянную личную вещь, требуется паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.