Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве посетили более 15 тыс. человек

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек побывали на Студенческом фестивале предпринимательства в Москве, который был приурочен Дню студента. Он проходил в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" 26 января, сообщили во вторник в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Фестиваль получился очень насыщенным, а главное - прикладным. Ребята знакомились с лучшими практиками, разбирали реальные кейсы, общались с успешными бизнесменами и делились с ними своими идеями. И какими! Одна из студенческих команд представила здесь систему, которая позволит сделать из любой машины беспилотник. Эта разработка впечатлила и сверстников, и экспертов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В этот день участников ждали мастер-классы, лекции и паблик-токи, посвященные открытию своего дела, общение с известными бизнесменами и работа над собственными проектами вместе с экспертами-наставниками.

"Всего поступило 265 заявок, причем не только из Москвы и Московской области, а еще из Санкт-Петербурга, Астрахани, Новгорода, Ставрополя, Тюмени, Екатеринбурга. Изначально предполагалось, что для детальной проработки на фестивале жюри выберет 40 бизнес-идей от молодежи, но в процессе отбора шорт-лист было решено расширить до 50 - интересных и заслуживающих поддержки стартапов оказалось действительно много", - сообщили в пресс-службе.