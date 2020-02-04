Число заболевших ОРВИ и гриппом в Москве выросло за неделю на 14,3%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты отмечают в Москве сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, на неделе с 27 января по 2 февраля число заболевших выросло на 14,3%. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В Москве на 5 неделе 2020 года (с 27 января по 2 февраля) отмечается прогнозируемое продолжение сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, уровень заболеваемости соответствует сезону года. Заболеваемость ОРВИ определяется циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии. При этом, по данным вирусологического мониторинга, в структуре выделенных вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В. Число заболевших в городе в сравнении с предыдущей неделей возросло на 14,3%", - говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости по совокупному населению зарегистрирован ниже эпидемического порога на 6%. В общей структуре заболеваемости ОРВИ доля гриппа составляет 0,3%.

"В настоящее время в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, приостанавливается учебный процесс в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей. Указанные ограничения носят исключительно профилактический характер", - уточняется в сообщении.

Перед нынешним эпидсезоном гриппа и ОРВИ более 7,48 млн человек сделали прививки, в том числе более 1,16 млн детей. Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60,2% населения города (по РФ - 50,5%).