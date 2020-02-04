Мать ребенка, избитого отчимом в Москве, планирует подать на развод

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Инцидент с избиением ребенка отчимом в Москве произошел в отсутствие матери, после случившегося женщина намерена подать на развод. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

Ранее в интернете видеозапись с издевательствами отчима над пасынком распространили его родственники. Сотрудники СК в Москве начали по данному факту доследственную проверку.

"В ходе разговора с матерью сотрудники соцзащиты выяснили, что в момент происшествия женщина находилась в отъезде. Дети остались дома под присмотром отчима. Ранее она не замечала проявления агрессии к детям со стороны своего мужа <...> После случившегося мать детей планирует подать на развод", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дети подтвердили специалистам органов опеки, что боятся отчима, он проявляет жестокость по отношению к ним. Со стороны матери подобных действий не замечено, с детьми у нее хорошие отношения. В пресс-службе добавили, что для безопасности детей сотрудники органов опеки предложили временно разместить их в учреждении соцзащиты, но мать отказалась.

"Она пояснила, что в ближайшие дни вместе с детьми переедет жить к бабушке, которая находится в Москве. Бабушка подтвердила готовность забрать внуков и при необходимости оформить над ними временную опеку", - сказал собеседник агентства.

В департаменте добавили, что ранее семья не состояла на учете в учреждениях соцзащиты Москвы, за социальной помощью не обращалась, всего в ней воспитываются трое несовершеннолетних детей. Они проживают в арендованной комнате коммунальной квартиры, постоянной регистрации в Москве не имеют, являются жителями одного из регионов России. Ранее информации о фактах неблагополучия не было. Сейчас семья поставлена на контроль, органы опеки по договоренности будут навещать их по месту их проживания и оказывать необходимую помощь.