В Москве открылась выставка об истории Кавказа и его вхождении в состав Российской империи

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выставка "Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX - начало XX века", посвященная истории территорий Кавказа и Закавказья, а также их вхождению в состав Российской империи, открылась во вторник во Всероссийском музее декоративного искусства.

"Выставка потрясающе интересная для всех, кто ценит, изучает российскую историю. Это выставка про взаимопроникновение культур, об удивительном многонациональном сплаве нашей страны, удивительных и интереснейших традициях. Она совсем не о войне, она про то, как мы жили вместе, помогали друг другу. Это уникальнейшее явление в мировой истории", - сказал на церемонии открытия помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Директор музея Елена Титова отметила, что выставка является примером взаимодействия музейного сообщества и частных коллекционеров. "Сегодня открывается выставка, представляющая редкое собрание нескольких частных коллекций, поддержанных уникальными вещами из музейных собраний. На сегодняшний день одним из направлений нашего музея является взаимодействие с частными коллекциями, это взаимодополняющее сотрудничество, которое дает в несколько раз увеличенные возможности для представления выставки, позволяет развернуть интереснейшие и сложные темы", - подчеркнула она.

Посетители смогут увидеть более 600 предметов из отечественных и зарубежных музейных собраний, а также частных коллекций, при этом многие из экспонатов никогда не экспонировались ранее и будут показаны впервые. На выставке представлены произведения живописи и графики, скульптуры, демонстрирующие солдатский быт периода Кавказской войны. Большой раздел выставки посвящен оружейным традициям Кавказа, сложившимся в регионе за долгие годы непрерывных войн. Особое внимание уделено оружейным центрам (в том числе и за пределами Кавказа), знаменитым мастерам и шедеврам кавказского оружейного искусства.

"В течение XIX века в состав Российской империи после множества длительных войн с Турцией, Персией и кавказскими горцами, вошли значительные территории Кавказа и Закавказья. Выставка рассказывает о событиях этих войн, солдатах и полководцах противоборствующих сторон и демонстрирует предметы вооружения, регалии кавказских горцев, казаков и русских солдат Отдельного Кавказского корпуса. В экспозиции представят и личные вещи генерал-фельдмаршала князя А. И. Барятинского, завоевавшего Восточный Кавказ и противостоявшего ему имама Шамиля", - подчеркнули организаторы.

Выставка организована при поддержке инвестиционной компании "ВЕЛЕС Капитал" и Российского военно-исторического общества и будет доступна для посетителей до 5 апреля 2020 года.