В Москве начались работы по строительству станции метро "Внуково"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Возведение станции метро "Внуково" началось 1 февраля согласно утвержденному плану развития столичного метрополитена. Об этом сообщили на официальном сайте Международного аэропорта "Внуково".

Станция "Внуково" будет подземной и разместится на привокзальной площади. Кроме того, подземка станет ближе и для 170 тыс. жителей столицы, проживающих в одноименном районе. Одновременно повысится и качество транспортного обслуживания аэропорта Внуково, что особенно важно с учетом прогнозируемого увеличения объема перевозок пассажиров в полтора раза. Более того, новая станция метро поможет улучшить транспортную ситуацию на Боровском и Киевском шоссе.

"На всех этапах строительства станции метро "Внуково" в целях оптимизации транспортных потоков в районе привокзальной площади, а также с учетом необходимости обеспечения безопасности пассажиров, предусматривается разработка и реализация временных схем организации дорожного движения транспорта. Основной целью данных мероприятий является минимизация возможных неудобств как для пассажиров, так и для водителей, сокращение числа временных ограничений, без которых невозможна реализация столь значительных инфраструктурных проектов, как строительство новой станции метро в непосредственной близости от аэровокзала одного из крупнейших аэропортов страны", - говорится в сообщении.

В связи с развертыванием строительной площадки метро, плоскостные паркинги №3 и №4 возле терминала А сейчас закрыты. Однако плоскостной паркинг организован на свободных от строительных работ участках в этом месте.