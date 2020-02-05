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Первый договор купли-продажи заключен в режиме онлайн на московских торгах

Ранее подобный договор можно было оформить только в бумажном виде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый электронный договор купли-продажи с инвестором в Москве заключен в онлайн-режиме в личном кабинете на investmoscow.ru. Об этом сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"В столице упрощена процедура купли-продажи городской недвижимости: теперь по итогам проведения городских торгов инвесторы могут заключить с городом договор на покупку объекта в онлайн-режиме в личном кабинете на investmoscow.ru. Первый электронный договор купли-продажи уже заключен", - говорится в сообщении.

Ранее подобный договор можно было оформить только в бумажном виде. Покупатели были вынуждены ездить в различные инстанции в разных районах для подачи, подписания и получения необходимых документов.

Заключение электронного договора - очередная мера по повышению качества и эффективности взаимодействия города и инвесторов. В дальнейшем весь цикл оформления аренды городского имущества также собираются перевести в электронный вид, уточняется на портале.

"Раньше процедура подготовки и подписания документов с дальнейшей регистрацией права собственности состояла из 11 шагов. Покупатель должен быть совершить несколько поездок минимум в четыре различные точки города. Теперь инвесторам достаточно сделать один шаг, забрав ключи от купленного объекта, и три клика, подписав дистанционно в электронной форме договор купли-продажи, акт, а также подать заявление на государственную регистрацию", - приводятся слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Он также добавил, что остальные действия совершает департамент городского имущества, после чего покупатель в личном кабинете получает выписку о регистрации его права собственности на приобретенный объект.

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