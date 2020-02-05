{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На фестивале "Букинист" в Москве будут продавать книги, изданные за последние 170 лет

Фестиваль продлится до 6 декабря

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Масштабный интеллектуальный фестиваль "Букинист" открылся на Новом Арбате в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", со среды в торговых шале можно будет приобрести книги и журналы, изданные за последние 170 лет, сообщила пресс-служба оргкомитета.

"Более 50 знатоков книжного дела предлагают вниманию гостей раритетные книги и журналы, изданные за последние 170 лет. Среди необычных изданий, которые можно приобрести на "Букинисте", - номер журнала Министерства народного просвещения за январь 1848 года, самоучитель по бальным танцам 1902 года выпуска, "Историческая выставка архитектуры" 1911 года, русско-ненецкий словарь 1948 года и много других старинных, редких и ценных книг", - говорится в сообщении.

К примеру, журнал Министерства народного просвещения (издание типографии Императорской Академии наук) выходил в России с 1837 по 1917 год. Он размещал министерские распоряжения и отчеты. Выпуск этого журнала за январь 1848 года можно приобрести за 2 тыс. рублей. "Экспертиза проекта Днепровской гидроэлектрической станции" (тираж в 500 экземпляров) в продажу не поступал, а рассылался для ознакомления высокопоставленным чиновникам и специалистам. Стоимость этого издания - 30 тыс. рублей. Такие книги, как "Дуэль и вопросы чести" М.Ф. Теодоровича, "Грамматика шорского языка" 1941 года выпуска, можно приобрести с 11.00 до 21.00 по будним дням и с 11.00 до 22.00 по выходным и в праздники, отмечает оргкомитет "Московских сезонов".

Фестиваль "Букинист" будет проходить почти весь год, до 6 декабря, на Новом Арбате. Гостей ждут встречи с писателями, творческие мастер-классы и большой выбор художественной, детской и научно-познавательной литературы. Цены на книги стартуют от 50 рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Работы по подготовке открытия парка "Остров мечты" в Москве находятся в стадии завершения
Предполагается, что парк откроют для посетителей в феврале
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС