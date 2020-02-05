На фестивале "Букинист" в Москве будут продавать книги, изданные за последние 170 лет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Масштабный интеллектуальный фестиваль "Букинист" открылся на Новом Арбате в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", со среды в торговых шале можно будет приобрести книги и журналы, изданные за последние 170 лет, сообщила пресс-служба оргкомитета.

"Более 50 знатоков книжного дела предлагают вниманию гостей раритетные книги и журналы, изданные за последние 170 лет. Среди необычных изданий, которые можно приобрести на "Букинисте", - номер журнала Министерства народного просвещения за январь 1848 года, самоучитель по бальным танцам 1902 года выпуска, "Историческая выставка архитектуры" 1911 года, русско-ненецкий словарь 1948 года и много других старинных, редких и ценных книг", - говорится в сообщении.

К примеру, журнал Министерства народного просвещения (издание типографии Императорской Академии наук) выходил в России с 1837 по 1917 год. Он размещал министерские распоряжения и отчеты. Выпуск этого журнала за январь 1848 года можно приобрести за 2 тыс. рублей. "Экспертиза проекта Днепровской гидроэлектрической станции" (тираж в 500 экземпляров) в продажу не поступал, а рассылался для ознакомления высокопоставленным чиновникам и специалистам. Стоимость этого издания - 30 тыс. рублей. Такие книги, как "Дуэль и вопросы чести" М.Ф. Теодоровича, "Грамматика шорского языка" 1941 года выпуска, можно приобрести с 11.00 до 21.00 по будним дням и с 11.00 до 22.00 по выходным и в праздники, отмечает оргкомитет "Московских сезонов".

Фестиваль "Букинист" будет проходить почти весь год, до 6 декабря, на Новом Арбате. Гостей ждут встречи с писателями, творческие мастер-классы и большой выбор художественной, детской и научно-познавательной литературы. Цены на книги стартуют от 50 рублей.