Развитие метро и реновация останутся ключевыми задачами стройкомплекса Москвы в 2020 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы рассказали о приоритетных планах в сфере строительства на 2020 год. Ключевыми задачами, как и в предыдущие несколько лет, останется строительство метро и новых объектов улично-дорожной сети, а также реализация программы реновации жилищного фонда, сообщил в среду на коллегии стройкомплекса Москвы заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"У нас продолжается реализация тех задач, которые исполнялись в предыдущие годы в части строительства. У нас остаются те же приоритеты: развитие метрополитена, строительство улично-дорожной сети, реализация программы реновации и ее развертывание с большими темпами, интеграция железнодорожной инфраструктуры с метрополитеном, строительство объектов культуры, спорта", - сказал он.

По его словам, планируется сохранить набранные в предыдущие годы темпы строительства и ввода объектов. "Мы обеспечены необходимым бюджетом, задачи стоят амбициозные, силы у нас есть, в бой бросаем наши лучшие резервы", - добавил заммэра.

Он отметил, что открытие первых станций метро в 2020 году ожидается уже "через несколько недель". Речь идет о втором участке Некрасовской линии между станциями "Косино" и "Авиамоторная". Общая протяженность второго участка составляет 11,7 км. На нем находятся станции "Окская", "Юго-Восточная", "Нижегородская", "Стахановская" и "Авиамоторная". На этом участке специалисты построили двухпутные тоннели от станции "Косино" до "Нижегородской". Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что участок будет запущен в марте 2020 года.