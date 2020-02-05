Собянин: запуск БКЛ в Москве является приоритетом для сройкомплекса Москвы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пуск Большой кольцевой линии (БКЛ) для стройкомплекса Москвы становится одной из приоритетных задач на ближайшие годы, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Задача стоит: в течение двух лет ввести все кольцо, замкнуть кольцо, чтобы по нему проходили уже пассажирские поезда. И для транспортной системы Москвы это будет революционное событие. Это, конечно, сверхзадача, на которой надо сосредоточиться", - сказал Собянин, выступая на коллегии стройкомплекса Москвы.

Он напомнил, что такого объема ввода в истории метростроения Москвы еще не было. "Здесь уже отступать некуда, невозможно переносить сроки ввода станций, надо одновременно запускать огромный комплекс", - поставил задачу мэр Москвы.

Общая протяженность БКЛ с 31 станцией составит около 70 км. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.