{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин: запуск БКЛ в Москве является приоритетом для сройкомплекса Москвы

По словам мэра столицы, в течение двух лет необходимо ввести все кольцо, чтобы по нему проходили пассажирские поезда

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пуск Большой кольцевой линии (БКЛ) для стройкомплекса Москвы становится одной из приоритетных задач на ближайшие годы, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Задача стоит: в течение двух лет ввести все кольцо, замкнуть кольцо, чтобы по нему проходили уже пассажирские поезда. И для транспортной системы Москвы это будет революционное событие. Это, конечно, сверхзадача, на которой надо сосредоточиться", - сказал Собянин, выступая на коллегии стройкомплекса Москвы.

Он напомнил, что такого объема ввода в истории метростроения Москвы еще не было. "Здесь уже отступать некуда, невозможно переносить сроки ввода станций, надо одновременно запускать огромный комплекс", - поставил задачу мэр Москвы.

Общая протяженность БКЛ с 31 станцией составит около 70 км. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд продлил домашний арест экс-главе филиала московского роддома Марине Сармосян
Она пробудет под арестом до 17 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС