Два сквера благоустроят на набережных острова Балчуг в Москве в 2020 году

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Репинский сквер, а также зеленую зону на Космодамианской набережной приведут в порядок в Москве в ходе работ по благоустройству набережных острова Балчуг, которые пройдут в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Важная составляющая проекта - благоустройство Репинского сквера площадью около четырех гектаров. Он был открыт в 1948 году к 800-летию Москвы. Здесь установят фонари, скамейки и урны, выполненные в стиле конца 40-х годов прошлого века. Еще один небольшой сквер благоустроят возле дома 22 по Космодамианской набережной, где находится памятник поэту Н. А. Некрасову", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в этом году планируется комплексно благоустроить набережные острова Балчуг общей протяженностью 12 км - Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую - а также прилегающие улицы.

При благоустройстве набережных планируется заменить дорожное полотно, поставить энергосберегающие фонари и современные малые архитектурные формы, организовать подсветку парапетов всех четырех набережных, высадить деревья и кустарники, провести озеленение территории. Заммэра столицы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, добавил, что пространство будет условно разделено на историческое и современное.

Вдоль линии домов установят скамейки в историческом стиле, соответствующем старинным постройкам. А возле воды, где горожане катаются на самокатах, скейтах и велосипедах, малые архитектурные формы будут современными. Вся инфраструктура набережных будет приспособлена для людей с ограниченными возможностями, сказал он.