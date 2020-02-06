Лекция главного онколога Москвы пройдет на ВДНХ 11 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Главный онколог Москвы Игорь Хатьков проведет лекцию о факторах развития рака, снижении риска возникновения этого заболевания, а также о необходимости ежегодных обследований. Об этом сообщатся на сайте мэра и правительства Москвы.

"Вокруг онкологии всегда ходило много мифов, а с развитием интернета их стало еще больше. Существует множество сайтов, где размещена совершенно непроверенная информация. Часто даже ссылаются на ведущих экспертов и врачей, которые не имеют к этому никакого отношения. На лекции я расскажу о том, что представляют собой онкологические заболевания, как снизить риск их развития, какие самые современные методы лечения рака изобретены", - приводятся на портале слова Хатькова.

Кроме того, онколог расскажет о системе онкологической помощи в Москве.

В настоящее время онкологическая служба города включает первичные онкологические отделения поликлиник с дневными стационарами, онкологические диспансеры при больницах, а также 11 стационаров. Для улучшения работы онкологической службы реализовано множество проектов. Проводится оснащение клиник новым оборудованием, обучение врачей онконастороженности, реализуются программы по раннему выявлению онкологических заболеваний. Эти меры позволили значительно улучшить качество помощи и результаты лечения.