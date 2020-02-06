Все требующие ремонта школы искусств приведут в порядок в Москве в 2020 году

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Власти столицы в текущем году намерены отремонтировать все детские школы искусств (ДШИ), которые в этом нуждаются. Кроме того, будет закуплено около 10 тыс. музыкальных инструментов, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг.

"В 2018 году мы начали реализацию программы "Искусство - детям", в рамках которой к концу нынешнего года отремонтируем все нуждающиеся в этом ДШИ, подберем нормальные помещения для школ, ютящихся в неприспособленных зданиях, закупим новую мебель и оборудование", - сообщил мэр.

Он уточнил, что для детских школ искусств закуплено более 5,3 тыс. новых музыкальных инструментов - от концертных роялей до ударных установок. Таким образом, программа закупок выполнена примерно на треть, до конца года предстоит приобрести для учреждений еще более 9,6 тыс. инструментов. Мэр добавил, что в городских школах искусств музыкой, пением и другими видами творчества занимаются почти 100 тыс. детей.