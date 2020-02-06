Курский вокзал Москвы проверяется после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" Курский вокзал в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Курском вокзале, оно проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг аналогичные сообщения поступили во все 23 торговых центра "Леруа Мерлен" в Московском регионе, в торговый центр "Город" и несколько школ в Москве.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".