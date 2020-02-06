{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦОДД порекомендовал водителям пользоваться городским транспортом из-за непогоды в Москве

По данным Гидрометцентра, до конца дня в столице продолжится метель, усилится ветер, а видимость ухудшится до 500-1000 м

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Водителям рекомендуется пользоваться городским транспортом в вечерний час пик из-за снегопада в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

По данным Гидрометцентра, сегодня до конца дня в Москве продолжится метель, ветер усилится до 12-17м/с, видимость ухудшится до 500-1000 м.

"Сейчас на дорогах гололедица и снежный накат, что может привести к росту числа ДТП и ухудшению дорожной ситуации в городе. Рекомендуем по возможности пользоваться городским транспортом для поездок по городу, особенно в вечерний час пик", - сказал собеседник агентства.

Центр организации дорожного движения просит автомобилистов быть острожными и внимательными на дороге в связи с ухудшением погодных условий, а также помнить о более длинном тормозном пути в зимний период, избегать резких маневров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых в экстремизме участников "Нового величия"
В рамках уголовного дела четыре человека арестованы, а еще трое отправлены под домашний арест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС