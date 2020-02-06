ЦОДД порекомендовал водителям пользоваться городским транспортом из-за непогоды в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Водителям рекомендуется пользоваться городским транспортом в вечерний час пик из-за снегопада в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

По данным Гидрометцентра, сегодня до конца дня в Москве продолжится метель, ветер усилится до 12-17м/с, видимость ухудшится до 500-1000 м.

"Сейчас на дорогах гололедица и снежный накат, что может привести к росту числа ДТП и ухудшению дорожной ситуации в городе. Рекомендуем по возможности пользоваться городским транспортом для поездок по городу, особенно в вечерний час пик", - сказал собеседник агентства.

Центр организации дорожного движения просит автомобилистов быть острожными и внимательными на дороге в связи с ухудшением погодных условий, а также помнить о более длинном тормозном пути в зимний период, избегать резких маневров.