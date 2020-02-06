Москвичам рекомендуют выбирать городской транспорт из-за загруженности дорог

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Загруженность дорог в столице вечером в четверг в связи с непогодой составляет семь-восемь баллов из 10, москвичам рекомендуется выбирать городской транспорт. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Из-за плохой погоды к вечеру на дорогах стало плотно - семь-восемь баллов. Если не хотите зря терять время в пробках, то в ближайший час выбирай городской транспорт", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что к 20:00 на дорогах станет свободнее.

Ранее в ЦОДД рекомендовали водителям пользоваться городским транспортом в вечерний час пик из-за снегопада.

По данным Гидрометцентра, сегодня до конца дня в Москве продолжится метель, ветер усилится до 12-17 м/с, видимость ухудшится до 500-1000 м.