В московских клиниках обеспечили новым оборудованием шесть лабораторий

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Столичные клиники оборудовали гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту. Специальную аппаратуру получили шесть учреждений, об этом в пятницу сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В клиниках установили современные приборы, которые помогают определить природу опухоли и подобрать терапию, не затрагивающую здоровые клетки.

"В рамках нового стандарта онкологической помощи мы начали оснащать лаборатории шести многопрофильных онкологических центров города самым современным оборудованием. Уже закуплена и установлена 241 единица новейшей медицинской техники, в марте 2020 года будет поставлено еще 50 лабораторных и исследовательских микроскопов. Наличие лабораторий в составе центров и их современное оснащение критически важны для точной диагностики и правильного подбора терапии с учетом индивидуальных особенностей организма пациента," - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Теперь врачи могут применять для диагностики пациентов гистосканеры, позволяющие более точно определять локализации и размеры измененной ткани, центрифуги для разделения жидких образцов, точные флюоресцентные микроскопы, ротационные микротомы для работы с тканями и веществами, холодильные камеры для хранения биоматериала и многое другое.

В шести многопрофильных онкологических центрах планируют оказывать полный спектр медицинских услуг, среди которых диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другие.