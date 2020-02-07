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Учебный центр офисов "Мои документы" в Москве отметит юбилей

Он стал первым в стране образовательным учреждением, где готовят специалистов по предоставлению государственных услуг

МОСКВА, 7 февраля./ТАСС/. Пятый День рождения отмечает учебный центр офисов "Мои документы", который был открыт в Строгино. С 2015 года там провели сотни различных тренингов и организовали более тысячи обучающих дистанционных курсов, сообщили в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

Учебный центр офисов "Мои документы" стал первым в стране образовательным учреждением, где готовят специалистов по предоставлению государственных услуг.

"Московский стандарт госуслуг, по которому работают все наши центры, базируется прежде всего на принципе клиентоориентированности. В 2015 году мы решили создать собственный учебный центр, где специалисты могут обучиться не только предоставлению услуг, но и искусству общения с людьми и стрессоустойчивости. Сегодня такие тренинги наряду с обучением госуслугам проходит каждый вновь пришедший сотрудник. Для уже работающих специалистов регулярно проводятся тренинги по повышению профессиональных качеств и усовершенствованию навыков при работе в нестандартных ситуациях. Всего за пять лет работы центров сотрудники прошли более 36 тысяч тестов", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

На данный момент преподавательский штат центра насчитывает 11 специалистов в сфере предоставления госуслуг и 10 тренеров в области искреннего сервиса. За время существования учреждения разработаны более 60 очных и свыше 190 дистанционных программ повышения квалификации. Ближе познакомиться с процессом обучения сотрудников приезжают делегации из разных регионов России и стран мира. Также в учреждении проходят практические занятия для студентов Московского городского университета управления Правительства Москвы.

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Россия
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