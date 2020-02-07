{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заявочная компания на конкурс детских рисунков "Наследие моего района" стартовала в Москве

Согласно регламенту конкурса, каждый ребенок сможет отправить лишь одну работу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Столичные школьники в возрасте от 7 до 15 лет смогут принято участие в конкурсе рисунков "Наследие моего района", заявочная компания которого стартовала в Москве. Подать заявку можно до 15 марта, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте мэра Москвы. Конкурс пройдет в рамках Дней исторического и культурного наследия.

"Этот конкурс - замечательная возможность увидеть свой район с другого ракурса, с более интересного и необычного, а главное - понять, в чем заключается уникальность места, где ты живешь. Проходя каждый день одной и той же дорогой, многие перестают замечать окружающую красоту. У детей есть способность видеть то, на что взрослые даже не обращают внимания. В первом конкурсе, который проходил в 2019 году, участие приняли 500 ребят, обучающихся в столичных школах искусств. В этом году рамки расширены, и поделиться своим видением любимого района может каждый желающий", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Согласно регламенту конкурса, каждый ребенок сможет отправить лишь одну работу. Жюри определит победителей по двум категориям: "Профессионалы" и Любители" в двух возрастных группах. При оценке работ будет использоваться комплексный подход, то есть судьи обратят внимание не только на технику выполнения, но и на эмоциональность работ, индивидуальность участников.

Работы, представленные в категории "Любители", пройдут три этапа отбора. "На районном этапе 292 человека, по 146 в каждой возрастной категории, получат дипломы и памятные призы и пройдут в следующий тур. На окружном этапе из них выберут 24 лучших, по 12 в каждой возрастной категории. Юных художников наградят экскурсией по интересному, закрытому в обычные дни памятнику архитектуры, грамотами и памятными призами. На городском этапе выберут шестерых победителей, по три в каждой возрастной категории", - говорится в сообщении.

Работы в категории "Профессионал" будут оценены в рамках одного городского этапа.

Дети будут дополнительно награждены участием в торжественном завтраке с руководителем департамента культурного наследия города Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Щербинский суд рассмотрит дело об убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве
Подозреваемый признался в убийстве, его арестовали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС