Заявочная компания на конкурс детских рисунков "Наследие моего района" стартовала в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Столичные школьники в возрасте от 7 до 15 лет смогут принято участие в конкурсе рисунков "Наследие моего района", заявочная компания которого стартовала в Москве. Подать заявку можно до 15 марта, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте мэра Москвы. Конкурс пройдет в рамках Дней исторического и культурного наследия.

"Этот конкурс - замечательная возможность увидеть свой район с другого ракурса, с более интересного и необычного, а главное - понять, в чем заключается уникальность места, где ты живешь. Проходя каждый день одной и той же дорогой, многие перестают замечать окружающую красоту. У детей есть способность видеть то, на что взрослые даже не обращают внимания. В первом конкурсе, который проходил в 2019 году, участие приняли 500 ребят, обучающихся в столичных школах искусств. В этом году рамки расширены, и поделиться своим видением любимого района может каждый желающий", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Согласно регламенту конкурса, каждый ребенок сможет отправить лишь одну работу. Жюри определит победителей по двум категориям: "Профессионалы" и Любители" в двух возрастных группах. При оценке работ будет использоваться комплексный подход, то есть судьи обратят внимание не только на технику выполнения, но и на эмоциональность работ, индивидуальность участников.

Работы, представленные в категории "Любители", пройдут три этапа отбора. "На районном этапе 292 человека, по 146 в каждой возрастной категории, получат дипломы и памятные призы и пройдут в следующий тур. На окружном этапе из них выберут 24 лучших, по 12 в каждой возрастной категории. Юных художников наградят экскурсией по интересному, закрытому в обычные дни памятнику архитектуры, грамотами и памятными призами. На городском этапе выберут шестерых победителей, по три в каждой возрастной категории", - говорится в сообщении.

Работы в категории "Профессионал" будут оценены в рамках одного городского этапа.

Дети будут дополнительно награждены участием в торжественном завтраке с руководителем департамента культурного наследия города Москвы.