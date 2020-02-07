МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Гололедица и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21:00 мск 7 февраля в Москве ожидается ветер c порывами до 12-17 м/с, слабая метель. На дорогах гололедица", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим в МЧС советуют москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют быть особо внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.