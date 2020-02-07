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Собянин: совместные технопарки школ, вузов и предприятий набирают популярность

Всего в столице работают 18 таких технопарков
Мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия технопарка "Менделеев Центр" Сергей Бобылев/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия технопарка "Менделеев Центр"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совместные площадки между школами, вузами и предприятиями в Москве становятся все более популярными, их посещают десятки тысяч школьников, в этом году планируется открыть еще два технопарка, сообщил мэр Сергей Собянин на открытии технопарка "Менделеев Центр".

Детский технопарк "Менделеев Центр" расположен в здании 1917 года, в котором раньше работал информационно-библиотечный центр РХТУ. Целевой аудиторией технопарка являются старшеклассники и студенты колледжей в возрасте 14-18 лет. Однако ряд образовательных программ был разработан специально для интересующихся химией учащихся младших классов в возрасте от семи до 13 лет. Ожидается, что слушателями детского технопарка "Менделеев Центр" станут не менее 1,5 тыс. школьников ежегодно.

"Честно говоря, когда я учился в школе, предмет химии был самым нелюбимым, сложно понимаемым. Если бы у нас была такая лаборатория, то было бы гораздо интереснее, и я, наверное, был бы не мэром, а химиком. Конечно, такие совместные площадки между школами, вузами и предприятиями в городе становятся все более и более популярными, в городе это восемнадцатая площадка, два технопарка еще собираются ввести в этом году. Десятки тысяч школьников посещают такие технопарки, это люди, которые уже начинают понимать, что это за профессия, какова ее специфика, насколько им это по душе", - рассказал мэр.

Кроме того, он напомнил, что детские технопарки являются частью большого проекта по интеграции вузов и школ. В столичных школах есть система инженерных, медицинских, научных классов. "Все это тоже предпрофильное образование, в котором тоже участвуют и вузы, и наши промышленные партнеры. В результате создана целая система предпрофессиональных образований на стыке с высшим образованием", - пояснил мэр.

Собянин отметил, что в последние годы была создана сеть предуниверсариев, где учащиеся 10-11 классов занимаются на базе высших учебных заведений. По его словам, такая система в результате дает высокие баллы по ЕГЭ и высокое знание специальных предметов. "Наша задача связать все уровни образования - школьное, СПО, высшее образование, чтобы это была единая система повышения знаний и получения профессий", - пояснил Собянин.

Также мэр поблагодарил Министерство науки и высшего образования, коллег из университета за создание такой лаборатории. "Все вложили свои знания, душу. Думаю, что проект получится. Спасибо партнерам <...> без них этот проект бы уже не получился", - заключил мэр.

Лучшие московские практики нужны всей России

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что перед системой образования стоит задача, которую не решить без тесного взаимодействия с регионами. По его словам, министерство планирует перенять опыт Москвы и открыть подобные технопарки по всей России.

"Перед системой образования и науки стоит масштабная задача, и ее не решить без тесного взаимодействия с регионами. Буквально вчера была поставлена президентом задача развития науки и высшего образования в регионах. В этой связи лучшие практики, которые есть в Москве, должны быть масштабированы по России <...> Практически в каждом регионе есть центр молодежного инновационного творчества, либо фаблабы, но то, что мы видим здесь, - это ориентир и такого рода лаборатории мы с университетами сделаем в других регионах", - отметил Фальков.

Как отмечается в материалах мэрии, первый детский технопарк в Москве был открыт в 2016 году в технопарке "Мосгормаш". Сегодня сеть детских технопарков насчитывает уже 18 площадок, действующих на базе ведущих московских университетов и научных центров. В планах на этот год открытие еще двух технопарков - в сфере транспорта и промышленного дизайна и в сфере реверсивного инжиниринга и комплексной безопасности.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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