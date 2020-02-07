Колесо обозрения "Солнце Москвы" появится на ВДНХ в первой половине 2021 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новое колесо обозрения "Солнце Москвы" появится слева от южного входа ВДНХ уже в первом полугодии 2021 года, его высота составит 140 м. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"В первой половине 2021 года на ВДНХ появится новая достопримечательность столицы - колесо обозрения "Солнце Москвы". Его высота составит 140 м, а это почти как 46-этажный дом. Колесо станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире", - говорится в сообщении.

Новое колесо обозрения строится взамен старого, имени "850-летия Москвы", которое разобрали в 2016 году. Из-за масштабности конструкции его решили построить слева от южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 "Семена" и будущим парком развлечений с канатной дорогой.

"Солнце Москвы" также отличается от старого колеса уровнем комфорта и безопасности. Вместо открытых сидений здесь будет 30 закрытых кабинок, каждая из которых сможет вместить 15 человек, кабинки оборудуют системами кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, аудиогидом и тревожной кнопкой для связи с оператором. Во всех кабинках будут висеть информационные экраны. Скорость вращения колеса можно регулировать, в среднем один круг займет 18 минут 40 секунд.

"Колесо обозрения "Солнце Москвы" больше, чем аттракцион. Здесь появятся разные сервисы. Например, можно будет арендовать кабинку для романтического ужина или фотосессии, влюбленным помогут организовать церемонию предложения руки и сердца. Для маленьких гостей предусмотрены обучающие программы - можно будет послушать лекции об истории города, экологии и новых технологиях на высоте птичьего полета. Искателям новых впечатлений предложат уроки йоги "на высоте", - добавляется в материале.