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Резидент столичной ОЭЗ поставит в Вологодскую область уникальные станции очистки воды

Пять станций будут обрабатывать до 5 тыс. кубических метров воды в сутки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы - компания VDK - поставит в город Грязовец Вологодской области пять уникальных станций для дезинфекции водопроводной воды собственной разработки, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Оборудование создано для комплексной и экологически эффективной дезинфекции воды и поставляется в рамках реализации программы капитального ремонта водопроводных очистных сооружений. Использование техники VDK не только улучшит качество воды, но и существенно повысит возможности водоканала по управлению качеством воды во время паводков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет установлено пять станций, установки столичного производства будут обрабатывать до 5 тыс. кубических метров воды в сутки.

"Компания VDK расположена в особой экономической зоне "Технополис "Москва", где созданы благоприятные условия для работы столичных предприятий - современная инфраструктура, налоговые льготы и возможность найти партнеров и поставщиков необходимых комплектующих. Все это позволяет наполнить рынок Москвы и других регионов России отечественной продукцией, которая с успехом конкурирует с иностранными аналогами по качеству и техническим характеристикам. Так, например, только за 2019 год московская научно-производственная компания поставила 31 станцию серии Poly-Mix в 13 регионов России, а также в страны ближнего зарубежья", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Компания VDK специализирующаяся на разработке и выпуске аппаратов, выполненных с применением наиболее передовых современных технологий, для нефтехимической и обрабатывающей отраслей, а также широкого круга других процессов химического синтеза. Продукты компании изготавливаются на собственных производственных мощностях на основе оригинальных запатентованных разработок ее специалистов.

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РоссияВологодская область
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