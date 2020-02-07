В Новой Москве спасли лыжника, провалившегося под лед

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Спасатели вытащили провалившегося под лед лыжника на реке Десна в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В 18:38 спасателями Московской городской поисково-спасательной станции "Троицкая" был спасен лыжник. Мужчина провалился под лед, катаясь на лыжах на реке Десна (зона отдыха Заречье)", - сообщили в департаменте.

Вахтенный наблюдатель услышал крики о помощи, после чего дежурная смена незамедлительно вышла по тревоге на судне на воздушной подушке "Змей" к месту происшествия. Мужчина был доставлен на станцию, ему оказана первая помощь. Сейчас он ожидает приезда скорой помощи.